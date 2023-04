Giornata Mondiale della Terra | l’arte che sensibilizza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) 22 Aprile,. Come ogni anno, un mese e due giorni dopo l’Equinozio di Primavera, arriva ladedicata al Pianeta. Il nostro preziosissimo Pianeta! Non si parla mainecessità di conservare il più possibile intatte le risorse naturalie di quanto queste, preziose, siano sempre più in pericolo.re al tema non guasta mai e noi oggi, lo vogliamo fare servendoci del punto di vista di 4 artisti contemporanei e delle loro opere d’arte. Tutti e quattro hanno fattodifesanatura la loro fonte di ispirazione maggiore. “Growing Pains” di ...