‘Giornata Mondiale della Terra’ | il nostro pianeta deve essere ascoltato Ne vale il nostro futuro

Leggi su informazionenazionale

(Di sabato 22 aprile 2023) feed Oggi è la GiornataTerraOgni 22 aprile si celebra il, per promuovere il suo ben, a cui ne fa seguito il. L’appallo delle organizzazione e degli attivisti per il clima è chiaro: “Investire per ilterra, investire su economie verdi e eco, è l’unica strada per uno stile di vita sano”. Soprattutto in questi giorni, vediamo immagini storiche di una Pianura Padana assetata, la terra del riso, del grano e del frumento, una delle zone più industrializzate è in netta sofferenza. Chiaramente la causa principale è l’uomo, la sua non necessaria esigenza di continua espansione e grandezza, costruendo e costruendo, senza un minimo riservo per ambiente e fauna locale. Ogni ...