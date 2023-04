Giornata Mondiale della Terra | gli eventi e le iniziative in Italia

Sabato 22 aprile si celebra l'Earth Day 2023, la 53esimadella Terra, la più importante manifestazione ...'In occasione delladella Terra 2023, mi piace ricordare che 'Raccoglieremo quello che seminiamo'. E questo è certamente il momento di seminare per il bene del nostro Paese attraverso l'opportunità ...In occasione delladella Terra, Coripet presenta a Lecce l'installazione di cinque nuovi ecocompattatori per il riciclo del Pet. Le macchine intelligenti per l'avvio a riciclo del Pet ad uso alimentare,...

Giornata mondiale della Terra: nel 2022 temperatura di 1,15 gradi sopra la media Il Sole 24 ORE

Roma, 22 apr. (askanews) - "La Società Geografica fin dalla prima edizione ha partecipato a questa iniziativa considerandola sempre di rilevante interesse proprio per il ruolo che ha avuto di incremen ...La Giornata della Terra, indetta dalle Nazioni Unite, si celebra ogni anno un mese ed un giorno dopo l’equinozio di primavera. Oggi si celebra dopo i dati giunti dal Report per il 2023 dell’IPCC, che ...