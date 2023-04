Giornata della Terra | più che le celebrazioni dovremmo riflettere sulle emissioni

(Di sabato 22 aprile 2023) Spesso mi capita di pensare che se per ogni convegno, meeting o festival su natura, ecologia e pianeta ci fosse una riduzione di CO2 probabilmente avremmo risolto il problemacrisi climatica. Ovviamente non voglio dire che questi eventi non siano importanti, ci mancherebbe, lo sono e tantissimo. Mi pare però, e la sensazione è accentuata proprio nella, dove è tutto un profluvio di iniziative,, incontri, che talvolta tutte queste iniziative, spesso portate avanti anche da aziende ansiose di mostrare il loro impegno ecologico, non sempre proprio coerente con quanto dichiarano, più che chiarire un po’ ci confondano. O meglio ci distolgano da quello che dovrebbe essere il vero obiettivo, almeno quello di una festa: ...

In preparazioneMondialeTerra di oggi, 22 aprile, i ParchiLombardia hanno incontrato al Parco Nord Milano l'Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi . I Parchi ...Buonain arte con Johann Heinrich Füssli , il pittore che nacque in Svizzera nel 1741 per ... Il Nightmare è la giumentanotte, in cui si racconta che quando una donna ha un incubo ...... in occasione dell'8aNazionalesalutedonna'. L'attivista Pro vita ha parlato anche di aborto, definendo 'vergognosi gli attacchi a chiunque voglia raccontare alle donne cosa ...

"Oggi l'Europa deve fronteggiare qualcosa di inimmaginabile come la siccità strutturale e la carenza di acqua. E non ci sono soluzioni vere all'orizzonte" ...In occasione della Giornata mondiale della Terra, questa mattina nel centro di Torino attivisti climatici e rappresentanti della società civile hanno bendato gli occhi della statua del Duca d'Aosta in ...