Giornata della Terra – La “guerra umana contro la natura” e il paradosso del cibo sprecato | come se buttassimo via tutto quello prodotto da Emilia-Romagna e Veneto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) La– Earth day – più che celebrazione sembra sempre di più una commemorazione. Di un pianeta che fu e che potrebbe non ritornare se non si inverte radicalmente la rotta. Anche quest’anno l’appello è globale e urgente: “Investire sul nostro Pianeta” perché “investire in un’economia verde è l’unica via per un futuro sano, prospero ed equo”. E Earthday.org, il movimento globale che organizza lae recluta i movimenti ambientalisti inil mondo, punta ancora una volta a coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre un miliardo di cittadini che ormai partecipano ogni anno a questa manifestazione affinché ciascuno faccia la propria parte perché “tutti siamo responsabili”. Responsabili per il clima, per il ...