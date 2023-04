Giornata della Terra – La crisi climatica vuol dire anche disuguaglianze | e i paesi ricchi non stanno rispettando i loro impegni

(Di sabato 22 aprile 2023) di Venerando Gambuzza Sono ormai decenni che organi come l’Ipcc si occupano di garantire una visione scientificamente valida sui cambiamenti climatici e suiimpatti ambientali, sociali e economici. Dall’ultimo report del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico si evidenzia come la temperatura media globale sia superiore di oltre 1,1°C rispetto ai livelli preindustriali e che la probabilità di superare 1,5°C prima del 2030, limite imposto dall’Accordo di Parigi, si fa sempre più vicina. Nessun luogo al mondo è rimasto indenne dall’impatto dei cambiamenti climatici: inondazioni, siccità, eventi meteorologici estremi e imprevedibili che distruggono vite umane e mezzi di sussistenza. Ma sono le popolazioni deia basso reddito, che meno hanno contribuito alla, a essere colpite ...

Perfetti per appoggiare tazzine da caffè e riviste, se i colorivostra casa sono simili a ...di Baroni Home Non c'è nulla di più comodo di un bel pouf su cui distendere le gambe a fine. ...Il decreto che conterrà il taglio del cuneo fiscale è atteso in Consiglio dei ministri il primo maggio ,simbolica trattandosifesta dei lavoratori. Un Cdm convocato in questa...Roma, ma con un monito preciso da partemaggioranza: per sedersi nella conferenza dei servizi ... Quella di ieri infatti per il delegato all'Urbanistica è stata unacampale, con l'...

Tv e piattaforme celebrano la giornata della Terra 2023 con film, documentari e serie tv da non perdere: ecco la programmazione Rai, Sky, Netflix, Apple.Oggi, 22 aprile, tutto il mondo celebra la Giornata della Terra, l’Earth Day che da 53 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. Nel segno della continuità con la ...