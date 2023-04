Giornata della Terra | bisogna educare alla crisi climatica A scuola ma anche sui giornali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Lanon è più ai confini del tempo, è realtà. Sempre di più investirà il pianeta, e in alcune aree particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici i disastri sono già ben visibili. È una realtà con cui fare i conti e che per mancanza di visione e volontà politica, i nostri leader mondiali non affronteranno in tempo. Gli argini che verranno messi impediranno in parte le prevedibili catastrofi che subiranno le future generazioni. Mentre il mondo è in continua evoluzione, gli esseri umani hanno bisogno di adattarsi al cambiamento, non solo spostandosi come hanno sempre fatto, ma con le armi che cittadine e cittadini hanno a disposizione: l’attivismo, la partecipazione politica e l’educazione. Per quanto riguarda l’educazione, nei curricula scolastici c’è poco o nulla sull’insegnamento al rispetto dell’ambiente e agli adattamenti ...