Giornata della Terra 2023 | i cosmetici in polvere sono il futuro?

(Di sabato 22 aprile 2023) Immaginare ilnon è affatto semplice. Ci avevano provato all’inizio del secolo scorso scrittori e illustratori, che avevano dipinto il Duemila come un’epoca di camminate sull’acqua, voli sopra i poli e dispositivi per controllare il clima. Oggi, la fiducia nel progresso è, forse, meno fantasiosa e più consapevole, improntata sulla sostenibilità e sulla tutela del Pianeta. La skincare sta evolvendo. Nella consapevolezza dell’emergenza plastica e dei problemi legati al trasporto e allo smaltimento dei. I numeripreoccupanti: la maggioranza dei prodotti, infatti, possiede un packaging in plastica, che richiede secoli per degradarsi nell’ambiente. Una prima soluzionestati i prodotti solidi. Non solo la classica saponetta per il viso, ma anchein pastiglie, shampoo e ...