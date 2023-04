Giornata della Terra 2023 | è urgente investire sul Pianeta

... hanno cominciato ieri a Londra ' the big one ', una mega protesta di 4 giorni in concomitanza con lainternazionaleterra . La protesta non risparmierà la maratona di Londra in ..."Abbiamo presentato un Documento di Economia e Finanza serio, le previsionicrescita del Pil ... sono dei privilegiati, dunque ho deciso di tenere un Consiglio dei ministri in questa...Nelladi oggi intanto a Crotone l'associazione Rete 26 febbraio , ha organizzato un'... nata proprio in seguito al naufragio e costituita da 200 associazioniregione , ha organizzato una ...

(Adnkronos) – Oggi, 22 aprile, tutto il mondo celebra la Giornata della Terra, l’Earth Day che da 53 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. Nel segno della cont ...Il 22 aprile 2023 si celebra la Giornata della Terra (Earth Day), un evento globale per promuovere la tutela di Madre Natura ...