Giorgia | se ci sei | batti un colpo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 22 aprile 2023) Nel numero dello scorso novembre, avevamo analizzato le potenzialità e i limiti dell’appena insediato governo Meloni. Vista la contingenza internazionale, obiettivamente molto complicata, avevamo appurato quanto fosse irrealistico aspettarsi un esecutivo di rottura. La guerra russo-ucraina, la crisi energetica e la recessione economica rappresentano infatti ostacoli pressoché insormontabili per qualsiasi governo in cerca di spazi di manovra. Soprattutto per una nazione come l’Italia, che dal 2011 è di fatto commissariata. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2023 Ciò nondimeno, le speranze erano tutte riposte in un’agenda «minima» che, senza pretendere la luna, potesse segnare una netta discontinuità rispetto all’esperienza giallorossa a trazione piddina. Nel concreto: coraggio nell’imporre alcune tematiche culturali care al mondo «non conforme», o ...