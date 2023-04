Giorgia Meloni | «Il Cdm il primo maggio? Doveroso per rispetto nei confronti di chi lavora»

(Di sabato 22 aprile 2023) «Crediamo che i primi a dover dare l’esempio debbano essere quelli come noi che, in fondo, sono dei privilegiati». Per questo, spiega la premier, ha deciso di riunire il consiglio dei ministri il. Ovvero una giornata in cui «tanti italiani saranno comunque sul posto di lavoro, tra le forze dell’ordine, tra chi si prende cura dei malati negli ospedali, nei trasporti, nei ristoranti, negli alberghi, nei luoghi della cultura, compresi i tecnici impegnati in Piazza San Giovanni nel Concertone del. E una giornata importante che il governo dedicherà al lavoro, prendendo decisioni sul lavoro». Il Def La decisione chevuole annunciare è un taglio del cuneo fiscale per itori dipendenti che ...

Fratelli d'Italia che arretra mentre cresce la fiducia nella premier, il Pd che supera il 20 per cento, Lega e Forza Italia appaiati in virtù del balzo del partito di Silvio Berlusconi. Sono questi alcuni degli aspetti più rilevante del sondaggio Ipso ...Così il presidente del Consiglio, in un'intervista a 'Milano Finanza'. Come riporta Il Corriere della Sera, il programma del 1° maggio prevede il taglio del cuneo fiscale 'sulle ...E invece a sorpresa direttamente daè arrivato un semaforo verde. Fonti vicine al governo sostengono che il dossier commissione è stato attentamente valutato da Alfredo Mantovano che ...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Con l’Unione europea non abbiamo conflitti, ma un dialogo costante. Lo stesso discorso vale per i rapporti con la Francia. Ho incontrato il presidente Macron a Bruxelles, ...Fratelli d'Italia che arretra mentre cresce la fiducia nella premier Giorgia Meloni, il Pd che supera il 20 per cento, Lega e Forza Italia ...