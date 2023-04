Giorgia Meloni | Ecco Perché E’ Così Odiata!

(Di sabato 22 aprile 2023)è la Presidente del Consiglio ed è anche uno dei leader politici più in vista e più chiacchierati. C’è, però, anche tanto odio verso di lei, ed in molti si chiedono il motivo… Da ormai diversi mesiè diventata la nuova Presidente del Consiglio, dopo aver riscosso un grande successo alle elezioni con il suo partito Fratelli d’Italia. In tanti però hanno notato che laè molto odiata, non soltanto dall’opposizione ma anche da coloro che dovrebbero condividere il suo stesso schieramento. Ci sono delle ragioni ben precise.tanto odio verso di lei dall’opposizione e dalla maggioranza!è una delle leader politiche più amate in Italia, oltre ad essere ...

20.50 Sudan,verticea tutela italianista seguendo l'evoluzione del conflitto in Sudan e ha tenuto una riunione con il Ministro Esteri Tajani il sottosegretario Mantovano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Cavo Dragone,...Con una nota il ministro, fedelissimo della premier, ha sottolineato che i due progetti per la costruzione degli stadi " non potranno essere rendicontati a valore delle risorse Pnrr " ...- Il presidente del Consigliosta seguendo l'evoluzione del conflitto in Sudan e ha tenuto una riunione con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario Alfredo ...

Sondaggi politici: cresce il consenso per Giorgia Meloni, il Pd sopra il 20%, crolla il Terzo Polo ilmessaggero.it

Fonti Palazzo Chigi: Meloni segue evoluzione conflitto, pronto piano emergenza per tutela connazionali. Nel Paese da una settimana infuriano gli scontri Roma, 22 apr. Pronto il piano del ministero del ...Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Pronto il piano del ministero della Difesa per l'evacuazione di circa 200 italiani che si trovano in Sudan, dove da ...