Giorgia Castriota e la relazione con il complice La causale del bonifico di 1 000 euro | «Auguri amore mio | buon Natale»

Estratto dell'articolo di Valentina Errante per 'Il Messaggero'1 L'ultimo 'regalino' è stato un Rolex da 6.300 euro. Il gip di Latina,, lo desiderava tanto da suggerire al compagno, al quale conferiva ..., spuntano i viaggi a New York con il compagno. La gip: 'Pagatemi di più se volete i favori' La gip e i messaggi al complice La Guardia di Finanza ha quantificato 3.300 contatti ...La Guardia di Finanza ha quantificato 3.300 contatti telefonici trae il compagno Silvano Ferraro in circa due anni (dal 2020 al 2022) evidenziando come le celle telefoniche alle ...

Giorgia Castriota, la giudice arrestata per corruzione tra gioielli e viaggi: “C’è una marea di so... Il Riformista

Scavando nei rapporti tra gli indagati gli investigatori hanno scoperto che quella che sembrava solo una frequentazione era in realtà un rapporto stabile duraturo, una ...L’ultimo “regalino” è stato un Rolex da 6.300 euro. Il gip di Latina, Giorgia Castriota, lo desiderava tanto da suggerire al compagno, al quale conferiva gli incarichi, ...