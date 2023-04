Giordania | turista italiano morto dopo una caduta di 30 metri nel sito archeologico di Petra

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Stava percorrendo un sentiero chiuso al tranall’interno deldi, in, quando è scivolato ed è caduto da un’altezza di circa 30: unquesta mattina in un incidente confermato da fonti qualificate locali. Si tratta di un trentenne originario di Torino, stava viaggiando da solo. È stato soccorso e portato in ospedale, dove èper le ferite riportate. Le autorità giordane hanno aperto un’indagine sulla sua morte e disposto l’autopsia, la famiglia è stata informata dei fatti e messa in contatto con l’ambasciata italiana ad Amman. (notizia in aggiornamento)