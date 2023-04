Giordania | è il torinese Andrea Sferrazza il turista morto a Petra

Si chiama Andrea Sferrazza il turista italiano morto ieri dopo essere caduto da 25 metri di altezza mentre percorreva un sentiero nel sito archeologico di Petra, in. Sferrazza,d'origine, viveva a Londra da due anni, secondo il quotidiano La Stampa e il Giornale d'Italia. In base alla ricostruzione del sito Roya News, il 30enne stava visitando ...Un turista di 30 anni originario di Torino è morto ieri, dopo essere precipitato da 30 metri d'altezza mentre stava percorrendo un sentiero nel sito archeologico di Petra, in. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è mancato a seguito delle ferite riportate nella caduta. La polizia, che ha aperto un'indagine, ha disposto l'autopsia. La famiglia del 30enne è ...Un turista di 30 anni originario di Torino è morto ieri, dopo essere precipitato da 30 metri d'altezza mentre stava percorrendo un sentiero nel sito archeologico di Petra , in. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è mancato a seguito delle ferite riportate nella caduta. La polizia, che ha aperto un'indagine, ha disposto l'autopsia. La famiglia del 30enne è ...

Tragedia in Giordania: turista 30enne di Torino morto dopo la caduta nel sito archeologico TorinoToday

«Eravamo molto legati, era il mio migliore amico e ci sentivamo spesso. Questo viaggio avremmo dovuto farlo insieme, ma non ero riuscito a prendermi le ferie». A spiegarlo è ...Andrea Sferrazza, 29 anni, nato a Torino, ma residente a Londra, dove lavorava come pizzaiolo. Il fratello Luca: "Amava muoversi, viaggiare e lo ...