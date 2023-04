Ginnastica ritmica | World Cup Baku 2023 | splendida Sofia Raffaeli | è argento nell’All-Around

(Di sabato 22 aprile 2023) Meravigliosache, nellaCupin corso di svolgimento a, in Azerbaijan, conquista la medaglia d’. La ginnasta di Chiaravalle sale sul podio ottenendo un totale di 129.700 ai quattro attrezzi, grazie anche alle due ottime prestazione di ieri, nella prima giornata di qualifica. Grande prova anche alle clavette poiché il punteggio di 33.350 le consente di accedere alla terza finale di specialità dopo quelle a cerchio e palla. Niente da fare, invece, per la finale del nastro che è valso a Stiliana Nikolova la vittoria del concorso generale azero con 133.800 punti. Per la bulgara si tratta del secondo successo All-dopo esserci riuscita in casa, nella tappa di Sòfia di inizio ...

Nel weekend passato, doppio appuntamento per la scuola didi Tatiana Shpilevaya. Infatti, oltre alla partecipazione a Padova alla terza ed ultima prova del campionato nazionale FGI di serie C con 4 atlete, la Rhythmic School ha organizzato ...LE STELLE DELLAIN GARA ALLE FINAL SIX DI TORINO EUROGYMNICA TORINO RADDOPPIA LA FESTA! Sabato 29 e domenica 30 aprile il Pala Gianni Asti di Torino sarà teatro delle Final Six, la finale del ...Anche la tappa di Baku della World Cup 2023 disi apre nel nome di Sofia Raffaeli , al comando della classifica dell'all - around dopo i primi due attrezzi. L'azzurra ha chiuso la sua performance odierna con 67.550 punti, di cui ...

La ginnasta marchigiana si arrende solo alla bulgara Nikolova in attesa delle finali per attrezzo BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - La stagione ...Sofia Raffaeli ha aperto nel miglior modo possibile la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica. La Campionessa del Mondo all-around si trova infatti al comando della classifica a ...