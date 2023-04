Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli seconda in Coppa del Mondo Nikolova vince a Baku | scontro totale per il trofeo

(Di sabato 22 aprile 2023)si è dovuta accontentare del secondo posto in occasione della quarta tappa delladel2023 di, in corso di svolgimento sulla pedana di(Azerbaijan). La Campionessa delall-around si trovava in testa alla classifica del concorso generale individuale dopo la giornata di ieri, ma nellaparte di gara ha subito la rimonta della bulgara Stilianae non è riuscita a conquistare il terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante. Dopo i sigilli di Atene e Tashkent, la ribattezzata Formica Atomica si ferma alla piazza d’onore come le era già successo a Sòfia qualche settimana fa e ora si trova appaiata a Nikova nella graduatoria ...

