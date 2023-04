Gigi D’Alessio lancia il singolo “Si ti sapesse dicere” video E brinda al successo di LDA

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 aprile 2023) Era atteso, il nuovodi. E “Si ti” non tradisce le aspettative. È un brano tradizionale, che ha l’impronta inconfondibile dell’artista. Una poesia napoletana in musica, destinata a diventare un classico del suo repertorio. L’arrangiamento è elegante e accompagna le parole in modo costante ed equilibrato.e le parole di “Si ti” Il testo ha un sapore vintage, che conquista al primo ascolto: si tenenne’ / ca tu si a parte cchiu’ importante e me / nun stesso fermo cca vicino a tte / senza parla’ / aizasse l’uocchie a terra pe vere’ / si tu si overe e io si overamente / sto vicino a tte. LEGGI ...