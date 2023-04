(Di sabato 22 aprile 2023) di Marcello Cecconi, romana, divenne antifascista già da ragazzina. L'affliggeva quel torpore in cui si viveva in quel ventennio, una sensazione pesante che a scuola diventava ancor ...

Gianna Radiconcini, da staffetta partigiana a prima donna corrispondente dall’estero della Rai Culture

Nascondeva il tritolo in casa barattato con i gioielli e si fingeva fidanzata dei partigiani per accompagnarli, trasportando un paniere di bombe. Nel dopoguerra diventa corrispondente Rai da Bruxelles ...