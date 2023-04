(Di sabato 22 aprile 2023) Addio sofferto, ma inderogabile, e approdo a. L'exed ex leader siciliano dei grilliniil Movimento. Lo annuncia in una...

Che non ha evitato di commentare il passaggio del suo ex compagno nel M5Sa Forza Italia , annunciato a Palermo: "Che parabola indegna. Io mi vergognerei come un ladro al suo ...Il fratello del giudice Paolo: "Restituisci l'Agenda Rossa se non l'hai già buttata" E' un voltagabbana clamoroso quello di. L'ex leader siciliano candidato alla regione del ...... oggi a Palermo, durante la quale è stata ufficializzata l'adesione dell'ex leader siciliano del Movimento 5 Stelleal partito di Berlusconi.

Giancarlo Cancelleri lascia i Cinque Stelle e va a Forza Italia, l'ex viceministro: «Conte ha distrutto tutto» ilmessaggero.it

L'ex 5S presenta l'associazione di cui è vice presidente: avrà "struttura orizzontale" e nasce "per ricostruire la partecipazione civile". Critiche a Cancelleri per essere passato a Forza Italia ..."Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni ...