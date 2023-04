Gervonta Davis contro Ryan Garcia | peso | guadagni e clausola di reidratazione | i dettagli

(Di sabato 22 aprile 2023) Il “Tank” e la star dei social. Sono famosi e imbattuti, picchiano duro e condivideranno lo stesso ring nella notte tra sabato 22 e domenica 23 a Las Vegas. Le note in comune traperò sono finite qui. Ventotto anni il primo, nativo di Baltimora, un’infanzia difficile, 28 le vittorie (26 per ko), zero sconfitte, più di un guaio con la giustizia (l’ex compagna ritirò le accuse per violenza domestica, mentre il prossimo 5 maggio andrà a processo per quattro reati stadali contestati dopo un incidente) e un talento che l’ha subito proiettato al vertice di tre divisioni di: superpiuma, leggeri, superleggeri. E, 24 anni, californiano di origini messicane (ma non parla spagnolo), quasi dieci milioni di followers su Instagram, ...

