In sei mesi laè riuscita a sganciarsi dalla sudditanza energetica russa; ha voltato le spalle al, primo punto di riferimento per decenni della sua politica estera; e ha accettato ...Secondo il Washington Post, lo scorso anno ilavrebbe architettato una campagna per unire gli estremi politici in, Die Linke e AfD, nel nome del pacifismo contro la guerra in ...... in. "Kiev ha bisogno di munizioni e ha bisogno della nostra protezione soprattutto per ... Ila sua volta sottolinea che la Nato "continua nella sua politica per portare l'Ucraina nell'...

Il piano del Cremlino per influenzare la politica europea: così in ... Open

Il Cremlino ha cercato di costruire una coalizione contro la guerra in Germania. Mosca voleva unire il partito Die Linke con AfD.Il Cremlino è protetto dalla rendita di gas e petrolio, che gli ha fatto incassare una media di 250 miliardi di dollari l’anno negli ultimi 15 anni ...