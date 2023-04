Gemma Galgani demolita da ex tronista UeD | «Non ti crede più nessuno»

(Di sabato 22 aprile 2023) La storia tra Silvio Venturato eha attirato molta attenzione ma anche critiche a Uomini e Donne. I due hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. La torinese ha ritenuto che l'uomo fosse eccessivamente intraprendente sotto il profilo intimo. Una distanza di visioni che ha spinto i due a considerare concluso il loro rapporto. Messe da parte le lacrime, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne ecco arrivare un altro uomo per l'acerrima nemica di Tina Cipollari. In studio si è presentato un cavaliere di nome Giuseppe, di Anzio, suo coetaneo esi è mostrata propensa nel conoscerlo seppur non sia il suo tipo. Intanto laè stata duramente attaccata da Cristina Plevani. La storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello non le ha mandate a dire e ha attaccato il volto del ...

... dopotutto, negli ultimi giorni si è scontrato duramente con diversi membri del parterre sia maschile che femminile, come Paola Ruocco che aveva rivolto parole offensive aDopo l'arrivo di un nuovo cavaliere l'opinionista non perde occasione per lanciare stoccate alla dama torinese A ' Uomini e Donne 'fa fatica a riprendersi dalla discussione con Paola Ruocco . Neppure l'arrivo di Giuseppe da Anzio riesce a risollevarle il morale.sembra assente, poco entusiasta e dichiara ...e Paola Ruocco hanno avuto un acceso faccia a faccia, con Incarnato che si è intromesso per difendere la dama torinese. "Sei un fallito". Tina Cipollari sbrocca: caos da Maria De ...

Gemma Galgani, con il cuore spezzato: questa volta non c’entra Uomini e Donne Velvet Style

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha avuto un marito in passato e questa foto la mostra in abito da sposa: eccola nel giorno delle nozze.A Uomini e Donne scontro tra Paola e Gemma. La dama dà dell'affamata alla Galgani e in studio scoppia il putiferio. Ecco il video Witty Tv ...