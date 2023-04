Gazzetta – Inter e la corsa Champions | il piano di Zhang tra mercato e Inzaghi

(Di sabato 22 aprile 2023) 2023-04-22 09:16:58 L’autorevole rosea: Entrare tra le quattro regine d’Europa ha sistemato il bilancio 2022-23, ma perdere il quarto posto spingerebbe il presidente ad attuare ildi emergenza Empoli, Empoli, Empoli. Come fosse una scioglilingua, un ritornello da mandare a memoria almeno fino al primo pomeriggio di domani. Simonel’ha ribadito alla squadra, Stevene i dirigenti hanno ben chiaro come il traguardonon debba far passare in secondol’altro derby, quello virtuale, quello per il quarto posto. E certo, paradossalmente, ora che Istanbul è letteralmente a due passi, diventa ancor più difficile mettere la testa su partite e traguardi meno affascinanti. Ma per l’entrare tra le prime quattro è vitale. Vai alla fonte di questo articolo ...

Gabriele Gravina lo ha voluto fortemente per dare un segnale forte contro il razzismo: Romelu Lukaku ha ricevuto la grazia dal presidente federale "in via eccezionale e straordinaria" e potrà quindi ...... " Chi è favorito nel derby Ho sempre ritenuto l'più forte per rosa ed esperienza, ma il ...Juve" Anche il tecnico ex Shakhtar Donetsk Mircea Lucescu ha commentato ai microfoni della......ritorno di Coppa italia contro la Juventus Mg Torino 04/04/2023 - Coppa Italia / Juventus -/ ... Il comunicato viene citato dalladello Sport, la quale conferma la disponibilità del ...

Tra i gol alle big e il rinnovo: chi è Owusu, il baby dell'Inter che ha abbattuto la Juve La Gazzetta dello Sport

Una stagione altalenante che rischia di diventare indimenticabile. L’Inter double face di Simone Inzaghi – straordinaria in Europa e ridimensionata in Serie A – prosegue il suo cammino con il mirino p ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Mircea Lucescu ha parlato del cammino delle italiane in Champions ...