(Di sabato 22 aprile 2023)(ITALPRESS) – Giampiero, in sella a Max Van Lentz Schrans, è il numero uno del campionato italiano assoluto di2023. Il primo aviere scelto hato la vittoria della più importante manifestazione nazionale di interesse federale delnel campo verde del Circolo Ippico Le Siepi di(Ra). Già in quinta posizione dopo la prima giornata di gare, l'atleta dell'Aeronautica Militare ha ottenuto la vetta della classifica, dopo due prove pressochè perfette, prive di penalità agli(3.35 penalità in totale) nella gara a due percorsi condi un 1 metro e sessanta centimetri e disegnata dallo Chef de Piste Uliano Vezzani. La medaglia d'argento è andata a ...

Lorenzo Cavedini (Centro Nuoto Torino)la Finale A dei 200 Farfalla dove chiude in sesta ... Nella finale B di questa gara troviamo poi il settimo posto di Giulia(Rari Nantes Torino) ...La prima squadra era composta dal tecnico Viola Molinari, dal capitano Mauro, Francesco Principato, Davide Consavella, Ilaria Ghinka Bonanni, Serena Pastorino, Matteo Caccin, Andrea Rosso, ...... per le marsalesi, in questa prima giornata di ritorno della Pool Salvezza, Moneta 15,15, ... In Promozione accedono alla finale dei play off per ladell'Eccellenza, l'Accademia ...

Garofalo conquista gli Assoluti di salto ostacoli a Cervia Agenzia di ... Italpress

CERVIA (ITALPRESS) - Giampiero Garofalo, in sella a Max Van Lentz Schrans, è il numero uno del campionato italiano assoluto di salto ostacoli 2023. Il pri ...L'attrice interpreta un ruolo-chiave nella serie di Disney+ che racconta la 'ndrangheta da un inedito punto di vista femminile ...