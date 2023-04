Fuoco assassino 2 | la recensione | un sequel che non infiamma

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 aprile 2023) Ladi2, film che a quasi trent'anni di distanza si pone come seguito diretto del cult di Ron Howard, con alcuni eccellenti ritorni nel cast a dispetto di un budget limitato. Su Rete 4. Un piccolo grande cult dei primi anni Novanta, primo grande successo di pubblico del Ron Howard regista tanto da essere anche candidato a tre premi Oscar. Stiamo ovviamente parlando di(1991), anthemica pellicola incentrata su un team di coraggiosi pompieri che vedeva un cast delle grandi occasioni, capitanato da Kurt Russell e Robert De Niro, nel quale il ruolo principale era affidato ad un giovane e allora promettente William Baldwin, la cui carriera futura non ha poi rispettato le aspettative. Proprio questi torna a vestire i panni del medesimo personaggio in ...