Fuga dal Sudan | evacuazioni in corso Tajani | gli italiani stanno tutti bene L’appello del Papa

(Di sabato 22 aprile 2023) Predisposto da Palazzo Chigi un piano di emergenza per la tutela dei nostri connazionali, i combattimenti fra esercito e paramilitari continuano

Fuga dal Sudan, evacuata l'ambasciata Usa Agenzia ANSA

Il personale dell’ambasciata statunitense a Khartoum, in Sudan, è stato evacuato insieme alle proprie famiglie e ai dipendenti della missione diplomatica che è temporaneamente sospesa. «Sono grato per ...La fuga dal Sudan prosegue tra mille preoccupazioni. I paramilitari e l'esercito intanto continuano a combattere. Attaccato un convoglio di cittadini francesi ...