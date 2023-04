Fucecchio | fanno esplodere il Bancomat e portano via 15mila euro

Leggi su firenzepost

(Di sabato 22 aprile 2023) Questa mattina, 22 aprile 2023, alle 5, in piazza Dei Seccatoi, a,presso la Filiale della banca "Vival", hanno attaccato ilportando via. E' stata usata, secondo le indagini dei carabinieri, una carica esplosiva che ha rotto la postazione ATM. Sono in corso gli accertamenti per i danni che ha subito la struttura