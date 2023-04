Frosinone-Sudtirol sabato 22 aprile 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | diretta TV | convocati

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilguida la classifica di Serie B con quattro punti di margine sul Genoa e sopratutto dieci sul Bari, per cui si può dire che i ciociari sono praticamente in Serie A, salvo imprevedibili complicazioni. Alla fine della stagione regolare mancano solo cinque giornate e, come sappiamo, le prime due classificate sono promossemente, InfoBetting: Scommesse Sportive e

In scaletta un anticipo di A (Salernitana - Sassuolo) e gli incontri di B:, Cittadella - Genoa, Parma - Cagliari, Modena - Spal, Perugia - Cosenza. Aggiornamenti da studio per ......in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Salernitana - Sassuolo 18.00 Lazio - Torino 20.45 Sampdoria - Spezia SERIE B 14.00 Cittadella - Genoa Como - Ascoli...... SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ Parma - Cagliari (Serie B) - DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ(Serie B) - DAZN, SKY SPORT (canale 254), ...

Dopo l'anticipo di Reggio, continua la trentaquattresima giornata del campionato di serie B. Nel pomeriggio, attenzione puntata su Parma-Cagliari, Frosinone-Sudtirol e un ...La due giorni più lunga per il Frosinone e per i tifosi. È crescente l'attesa per il doppio confronto a distanza che potrebbe decretare con largo anticipo il terzo salto ...