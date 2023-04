Frosinone-Sudtirol | Grosso | “Abbiamo fatto un gran campionato | ma vogliamo che sia strepitoso”

(Di sabato 22 aprile 2023) Fabio, dopo il pareggio del suo Froninone contro il, ha commentato lo 0-0 ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo la prestazione e l’fatta.creato occasioni, ciprovato. Peccato non aver vinto, mainterpretato la partita come volevamo.unfinora,renderlo”. SportFace.

(C)0 - 0 Modena - SPAL 0 - 0 Parma - Cagliari 2 - 1 Lapadula (A) Vazquez rig. (P) Man (P) Perugia - Cosenza 0 - 0 Palermo - Benevento (in corso) Pisa - Bari (domani) Ternana - ...0 - 0 anche frae ora il primo posto delè a rischio perché il Genoa che ha vinto a Cittadella grazie a una prodezza di Gudmundsson è distante solo 2 punti. Pareggio di ...Commenta per primo0 - 0: il tabellino

Frosinone-Sudtirol 0-0, le pagelle: Insigne e compagni non sfondano, Poluzzi è un muro TUTTO mercato WEB

Al Tardini i gol di Vazquez e Man ribaltano il vantaggio iniziale di Lapadula. Successo di misura dei liguri: la risolve il solito Gudmundsson. Il Frosinone non va oltre lo 0-0 col Sudtirol ...Non va oltre lo 0-0 la capolista Frosinone, che pareggia in casa con il Sudtirol quarto e non potrà così festeggiare la promozione in questo week-end Vince, invece, il Genoa, che sbanca il Tombolato e ...