Frosinone e Sudtirol pareggiano sotto gli occhi di Mancini

(Di sabato 22 aprile 2023) Cittadella-Genoa 0-1Pesante successo esterno per 1-0 sul campo del Cittadella per il Genoa, che consolida ulteriormente il secondo posto in attesa del Bari. Partono forte i padroni di casa che subito creano un paio di occasioni, la più pericolosa quella su tiro di Ambrosino deviato in angolo. Genoa un po’ sorpreso in avvio, ma pian piano si riprende trascinato dai suoi tifosi giunti in massa al Tombolato. Mezzo stadio è rossoblù. Grande chanche per Antonucci ben servito da Crociata, tiro alto. Poi tanto equilibrio fino al colpo di scena al 42?: doppia ammonizione per Giraudo e padroni di casa in dieci.Nella ripresa immediata traversa di Coda da pochi passi. Ma i granata reagiscono alla grande rispondendo colpo su colpo. Al 70? la gara si sblocca: scambio al limite e Gudmundsson trafigge Kastrati con un secco diagonale. Lo stesso Gudmundsson è pericoloso su punizione poco dopo, ...