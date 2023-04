Friburgo vs Schalke 04 – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 aprile 2023) Due squadre con ambizioni contrastanti si scontrano domenica 23 aprile pomeriggio in Bundesliga: il, in cerca di Champions League, ospita lo04, a rischio retrocessione. Mentre iloccupa il quinto posto in classifica, a un solo punto dalle prime quattro, losi trova al penultimo posto con solo sei partite a disposizione per salvare la propria stagione. Il calcio di inizio divs04 è previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs04 a che punto sono le due squadreIlè ancora in corsa per raggiungere due volte la top-six grazie a un’altra campagna impressionante sotto la guida di Christian Streich, che dirige il club dal ...