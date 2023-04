Francesco D’Episcopo | il professore universitario che non ha mai usato né cellulare né pc | «La mia vita come arte dell’incontro e della presenza»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) «Offline is the new luxury», è ormai un mantra entrato nel linguaggio sia tra i Millennials sia nella Generazione Z nei paesi industrializzati. Già, perché tra studio, lavoro e svago, il tempo passato online e al telefono è diventato sempre più crescente, con tutte le conseguenze che comporta, tra cui l’information overload, ossia il sovraccarico cognitivo derivante dal continuo e incessante assorbimento e processo di nuove informazioni. Un sovraccarico che, oltre a danni fisici (alla vista o alla postura), può influire anche sul fronte psicologico, causando depressione, ansia, stress, problemi di concentrazione, ma anche – solo per citarne alcuni – sindrome da burnout e disturbi alimentari. Che fare, dunque? La risposta è ovvia: disconnettersi, o comunque limitare l’uso dei dispositivi digitali. Ma questa strada non sempre è perseguibile. Ed è proprio per queste ...