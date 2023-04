Forza Italia | Schifani | Accolgo con piacere Cancelleri

(Di sabato 22 aprile 2023) Palermo, 22 apr. - (Adnkronos) - "è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarloche è stato un avversario di stile e che ioconè stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell'interesse della Sicilia". Così il presidente della Regione Siciliana Renatonel suo intervento alla convention diorganizzata al teatro Politeama di Palermo. Un'affermazione che è stata accolta dagli applausi della platea., ex grillino, seduto in seconda fila, si è alzato in piedi e ha ringraziato. L'ex ministro del governo Conte nei giorni scorsi ha annunciato l'addio ai ...

Giancarlo Cancelleri lascia il M5S "non per ragioni politiche ma solo perché non gli hanno permesso di candidarsi ancora una volta" e in queste ore "sta partecipando alla convention dia Palermo". Lo denuncia Alessandro Di Battista in un post su Facebook in cui aggiunge anche la foto della convention in cui Cancelleri siede proprio dietro Alfano. "Ricordo gli attacchi ......as - sar - Rapid Support Forces - RSF (addestrate dall'esercito italiano e armate anche dall')...al sistema di difesa nazionale del Sudan che si scontrano ma nessuno di essi ha lanecessaria ...'L'ampia partecipazione ieri a Potenza e a Matera alle manifestazioni di, intorno alla Ministra e coordinatrice regionale del partito Elisabetta Casellati, è un buon segnale dell'entusiasmo che la Ministra ha contribuito a risvegliare tra il popolo di...

Dopo sei mesi di attività, Forza Italia fa il bilancio dell'azione svolta insieme al Governo regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana. Al Teatro ...(Adnkronos) – “Forza Italia è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarlo Cancelleri che è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musume ...