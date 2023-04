Forza Italia | Schifani | “Accolgo con piacere Cancelleri”

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – “è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarloche è stato un avversario di stile e che ioconè stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell’interesse della Sicilia”. Così il presidente della Regione Siciliana Renatonel suo intervento alla convention diorganizzata al teatro Politeama di Palermo. Un’affermazione che è stata accolta dagli applausi della platea., seduto in seconda fila, si è alzato in piedi e ha ringraziato. L'articolo proviene daSera.

"Che parabola indegna" attaccata Alessandro Di Battista che pubblica sui suoi social la foto dell'ex M5s Giancarlo Cancelleri avvistato alla convention diin Sicilia. "Io mi vergognerei come un ladro al suo posto - tuona l'ex parlamentare - Ma evidentemente c'è chi la vergogna proprio non la conosce come ormai non conosce la vita al di ...Giancarlo Cancelleri lascia il M5S 'non per ragioni politiche ma solo perché non gli hanno permesso di candidarsi ancora una volta' e in queste ore 'sta partecipando alla convention dia Palermo'. Lo denuncia Alessandro Di Battista in un post su Facebook in cui aggiunge anche la foto della convention in cui Cancelleri siede proprio dietro Alfano.

