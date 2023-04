Forza Italia | Schifani | “Accolgo con piacere Cancelleri”

(Di sabato 22 aprile 2023) L'ex grillino alla convention diorganizzata a Palermo “è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarloche è stato un avversario di stile e che ioconè stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell’interesse della Sicilia”. Così il presidente della Regione Siciliana Renatonel suo intervento alla convention diorganizzata al teatro Politeama di Palermo. Un’affermazione che è stata accolta dagli applausi della platea., ex grillino, seduto in seconda fila, si è alzato in piedi e ha ringraziato. L’ex ministro del ...

... all' educazione, all' istruzione , ma anche i diritti successori, a fronte di posizioni, e di proposte di legge già depositate da esponenti di Fratelli d', Lega e, che continuano ...La convention 'verso il futuro ', organizzata nel teatro Politeama a Palermo, si è aperta con un applauso a Silvio Berlusconi . In un contributo video trasmesso sul max schermo, sono state montate ......per ciò che riguarda le nuove uscite distribuite sulle varie piattaforme disponibili in. Si ...sorgendo nel vuoto e gli agenti della Citadel devono ricordare il loro passato e a trovare la...

“Forza Italia è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarlo Cancelleri che è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musumeci ma lo ha fa ...Dopo sei mesi di attività, Forza Italia fa il bilancio dell'azione svolta insieme al Governo regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana. Al Teatro ...