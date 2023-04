Formula E | Berlino | gli orari in tv

Dalla World Premiere di, nel vecchio aeroporto di Templhof nel cuore della capitale tedesca, Cupra rivela tutte le sue armi affilate: la Tavascan, la Urban Rebel e laE, in cui il ...- Anche i piloti hanno la... patente a punti. Tobias Wirtz, un collega informatico che ...la contabilità delle penalizzazioni inflitte dai commissari nel corso delle varie gare dellaE. ...Made in Deutschland Il settimo round della stagione 2022 - 2023 è ormai alle porte, con laE che si appresta al doppio appuntamento dell' E - Prix diin programma questo fine settimana. La massima categoria elettrica a ruote scoperte giunge dunque per la prima volta in ...

Da Alexanderplatz a Tempelhof: Berlino tappa fissa del Mondiale elettrico - Sportmediaset Sport Mediaset

Pensare a quali passi da gigante abbia fatto Cupra nel corso degli ultimi cinque anni rende certamente orgogliosi chi ci ha creduto dal principio. Dal lancio della Formentor, carico di speranze e aspe ...Oggi sabato 22 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di tennis con le semifinali dei tornei della settimana. Da non perdere il GP di Olanda per quanto riguarda la Superbike e il GP ...