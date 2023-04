Formula 1 | Norris | “Andrea Stella è la persona di cui mi fido di più da quando sono qui”

...presentare diverse novità aerodinamiche utili a migliorare non solo il feeling di Landoed ... 'Nella1 moderna si hanno a disposizione molti dati ed inoltre abbiamo la possibilità di ...... i motori della casa automobilistica italiana hanno visto scendere in pista i talenti che oggi sono campioni in1, da Landoa Zhou Guanyu fino a Lance Stroll. Tra conferme e novità, la ...'Adesso è nell'élite del motorsport, ovvero la1. Ha un compagno di squadra d'élite come Landoe gara dopo gara si sta sempre più divertendo. Vanno d'accordo e stanno lavorando sodo ...

Norris 'premia' Stella: "Mi trasmette la fiducia più grande" FormulaPassion.it

Lando Norris insists that he still has faith in McLaren despite their rocky start to the 2023 season. After a disappointing start to the 2023 season and ...Max Verstappen clinched his first F1 world title in controversial circumstances and Lewis Hamilton has not won a Grand Prix since.