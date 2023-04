Formazioni ufficiali Sampdoria-Spezia | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 22 aprile 2023), ledei due allenatori per il match di Serie A in programma alle ore 20.45 Comunicate ledi, match di Serie A in programma oggi alle 20.45.(3-4-2-1): Ravaglia; Murillo, Gunter, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Leris, Gabbiadini; Lammers. All. Stankovic.(4-3-3): Dragowski; Amian, Nikolaou, Wisniewski, Bastoni; Bourabia, Esposito, Ekdal; Maldini, Nzola, Gyasi. All. Semplici.

di Virtus Verona - Juventus Next Gen VIRTUS VERONA (5 - 3 - 2) : Siaulys; Daffara, Mazzolo, Cella, Cellai, Manfrin; Tronchin, Fabbro, Lonardi; Danti, Juanito Gomez. A ...Seguiremo questa delicata sfida a partire dalle ore 16.30 con l'uscita dellaquindi aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d'inizio. Tabellino in tempo reale [ ...Lazio - TorinoLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. SarriTORINO (3 - 4 - ...

Alle ore 20.45 si sfidano a Genova la Sampdoria e lo Spezia, in un derby tutto ligure che potrebbe portare i blucerchiati sempre più vicini alle Serie B.Nell’anticipo del sabato sera di Serie A, va in scena il derby ligure. Sampdoria e Spezia saranno in campo allo stadio Ferraris di Genova alle ore 20:45. La vittoria del Verona sul Bologna ha sparigli ...