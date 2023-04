Formazioni ufficiali Lazio-Torino | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 22 aprile 2023), ledei dueper il match di Serie A in programma alle ore 18 Comunicate ledi, match di Serie A in programma oggi alle 18.(4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All: Maurizio Sarri(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All: Ivan Juric

Salernitana - SassuoloSALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Botheim. All. Paulo SousaSASSUOLO (4 - 3 ...Virtus Verona - Juve Next Gen, leVirtus Verona : IN ATTESA All. Fresco Juventus Next Gen : Daffara, Riccio, Poli, Huijsen; Savona, Sersanti, Barrenechea, Cudrig; Compagnon, ...LE(calcio d'inizio alle ore 16.15) PALERMO (3 - 5 - 2) : 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 28 Saric, 5 Gomes, 26 Verre, 3 Sala; 9 Brunori (C.), 7 ...

Derby femminile, le formazioni ufficiali di Milan e Inter Milan News

Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte: ecco le formazioni ufficiali della ventinovesima giornata di Bundesliga 2022/23 in programma alle 18.30.Le formazioni ufficiali di Lazio e Torino, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Sempre più seconda in classifica, e senza gli impegni infrasettimanali dettati dalle Coppa, l ...