Fondo iGeneration |  1 800 posti letto per universitari | si parte da Napoli Est

(Di sabato 22 aprile 2023) InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat) e CDP Real Asset SGR (Gruppo Cassa depositi e prestiti) annunciano l’avvio del, piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800in residenzee innovative su tutto il territorio italiano. In particolare, una nuova tipologia di alloggi ibridi destinati a studenti e giovani lavoratori, grazie all’integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca anche in collaborazione con gli Atenei. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dalNazionale per l’Abitare Sociale (FNAS, promosso da Cdp Real Asset) fino ad una quota massima del 50%. ...

InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat) e Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) annunciano oggi l'avvio dell'operatività del, piattaforma nazionale che ha l' obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie innovative su tutto il territorio italiano . In particolare, verrà ...CDP: 1.800 posti letto in residenze universitarie innovative in tutta Italia con ildi InvestiRE e FNAS InvestiRE SGR ( Gruppo Banca Finnat ) e CDP Real Asset SGR ( Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ) annunciano oggi l'avvio dell'operatività del, ...InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat) e CDP Real Asset SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) annunciano l'avvio dell'operatività del, che si propone di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie innovative su tutto il territorio italiano. In particolare, verrà realizzata una nuova tipologia di ...

Arriva il Fondo iGeneration per investimenti nelle residenze ... FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

InvestiRe sgr (gruppo Banca Finnat) e Cdp Real Asset sgr (gruppo Cdp) hanno avviato l'operatività del Fondo iGeneration, piattaforma ...Promosso da InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat) e CDP Real Asset SGR con il contributo di investitori istituzionali ...