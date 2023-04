Fondi Il Parco del Salto di Fondi sarà dedicato a Bruno Semenzato | la cerimonia di intitolazione

... la Festa dello Sport proporrà oltre 90 discipline sportive da provare in un 'olimpico' di ... anche in questa edizione verranno raccoltia sostegno dei progetti promossi dalla 'squadra' ...... che ha trovato posto sul Lungomare (precedentemente era collocata nei pressi deldella ... L'opera è finanziata per 1.830.000 con mutuo, per 120.000 con contributo regionale e concomunali ...... in particolare Palazzo Galileo Ferraris, Sant'Agostino,giochi e tettoia, senza tralasciare ... Attrarre idei bandi per la creazione d'impresa con Borghi delle vie d'acqua. Creare e gestire ...

Il Parco del Salto di Fondi sarà dedicato a Bruno Semenzato: il 25 ... Comune di Fondi

Sarà il Comune di Porano ad ospitare il primo dei dieci appuntamenti inseriti nella ottava edizione della Festa ...Re Carlo, le auto e i modelli presenti nel garage della Royal Family: dalle Aston Martin alle Bentley, fino alle Jaguar e Rolls Royce ...