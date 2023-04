Fiumicino | in fiamme la vela elettorale di Guerrino Faieta | indagano gli inquirenti

(Di sabato 22 aprile 2023)– Un incendio nella notte ad Isola Sacra: lehanno devastato il camion con i manifesti elettorali dinei pressi della sua abitazione. Tanta la paura tra gli abitanti della zona, allarmati da alcune esplosioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco. Le cause sono ancora da accertare e glisono ora al lavoro per conoscere l’effettiva natura del rogo. “Quanto accaduto questa notte è incomprensibile – ha commentato il candidato sindaco per il centrodestra, Mario Baccini, che questa mattina si è recato sul posto per portare la propria solidarietà al candidato della Lega.- la nostra solidarietà è percandidato della Lega. Sicuramente l’incendio della ...

