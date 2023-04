Fisciano | assolto il padre che gettò la figlia dal balcone

(Di sabato 22 aprile 2023) Non imputabile perchè “non era capace di intendere e di volere” in quel momento. E’ stato– come riporta il “Il Mattino” – il 41enne diaccusato del tentato omicidio della. La sentenza Lo ha stabilito, con una sentenza, il gup del Tribunale di Nocera Inferiore, nel corso del rito abbreviato su quanto accaduto, alla fine di ottobre dello scorso anno, quando il genitore lanciò la propria bimba di 2 anni dalla finestra di casa. L’uomo dovrà trascorrere cinque anni in una Rems (Residenza esecuzione misure di sicurezza). La durata potrà variare, in questi casi, a seconda di quelle che saranno le valutazioni dei medici che lo avranno in cura. Segui ZON.IT su Google News.

