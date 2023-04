Fiorentina | la rinascita di Sottil 452 giorni dopo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 aprile 2023) Riccardoritrovare il gol e la gioia, lapuò contare anche su di lui per il finale di stagione Riccardoritrovare il gol e la gioia, lapuò contare anche su di lui per il finale di stagione. Un calvario senza fine sembrava ormai essere diventata questa annata per l’esterno viola. I vari problemi fisici non gli hanno mai consentito di essere al top della condizione. Il suo gol in Conference è arrivato 452l’ultimo e di fatto è stata una sorta di liberazione. Italiano potrà contare anche sui suoi strappi per giocarsi i tre obiettivi di stagione. Lo scrive Il Corriere dello Sport.