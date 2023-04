Fiorentina | Italiano | «Monza? Non ci sono gare facili Bonaventura out»

(Di sabato 22 aprile 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in vista del match contro il: le dichiarazioni del tecnico Vincenzoha parlato ai canali ufficiali dellain vista del prossimo impegno contro il– «Jack non sarà a disposizione per la trasferta a, anche se sembra qualcosa di recuperabile in qualche giorno: speriamo di riaverlo presto».– «All’andata potevamo vincere ma abbiamo anche concesso situazioni favorevoli al, il pareggio è stato giusto. Affrontiamo una squadra che gioca a calcio, ha entusiasmo e da si sta comportando ad altissimo livello. Un’altra partita difficile, ma come dico sempre non ne esistono di semplici». LECH POZNAN – ...

Commenta per primo Il tecnico dellaVincenzo Italian o ha parlato ai canali ufficiali dei viola alla vigilia della partita contro il Monza, aggiornando subito sulle condizioni di Bonaventura: 'Jack non sarà a disposizione per ...Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, alla vigilia della sfida contro il Monza . 'All'andata fu una partita in cui potevamo vincere, ma avevamo ...Il calciosta vivendo una stagione super in Europa . Milan e Inter in Champions League , e Roma in Europa League ein Conference League rappresentano un'assoluta maggioranza della Serie A ...

Zazzaroni: "Hanno consegnato a Italiano una Fiorentina piena di doppioni ma lui è uscito alla distanza" Labaro Viola

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali dei viola alla vigilia della partita contro il Monza, aggiornando subito sulle condizioni di Bonaventura: "Jack non sarà a ...Una qualificazione col brivido per la Fiorentina. Nonostante la sconfitta per 2-3 contro il Lech Poznan, la squadra di Vincenzo Italiano ha comunque staccato il pass per il penultimo… Leggi ...