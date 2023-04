Fiorentina e Venezia | niente fondi del PNRR per gli stadi

(Di sabato 22 aprile 2023) I progetti di ristrutturazione deglinon saranno finanziati con idelIl governo ha deciso che idelnon saranno disponibili per i lavori di ristrutturazione delloo Franchi dellae del Bosco dello Sport di. Lo riporta una nota stampa del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele Fitto. Il ministero ha deciso che gli interventi per i due impianti non rientrano nei canoni dei Piani Urbani integrati (PUI) delle due città.

"Gli interventi del Bosco dello Sport die dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse ...usare i soldi del Pnrr per rifare lo stadio della...(Serie C) - ELEVEN SPORTS Como - Sassuolo (Serie A femminile) - TIMVISION 15.00 Monza -(... SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ Ternana -(Serie B) - DAZN, ......l'ineleggibilità degli interventi dello Stadio di Firenze e del Bosco dello Sport diche ... non si possono usare i soldi del Pnrr per rifare lo stadio della. I soldi dell'Europa ...

Fiorentina e Venezia, la Commissione europea ha deciso: niente fondi del PNRR per gli stadi TUTTO mercato WEB

Gli stadi di Venezia e Firenze esclusi dalle risorse del Pnrr. A comunicarlo, tramite una nota, è il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche ...L'Europa blocca il rifacimento degli stadi di Firenze e Venezia. Nell'ambito dei fondi del Pnrr, «gli interventi del Bosco dello ...