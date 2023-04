Festival del Fumetto di Roma 2023 | il programma dell’ARF!

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 aprile 2023) Dal 12 al 14 maggiocon Lillo, Pera Toons, Caparezza, Fiore Manni, Zerocalcare, Igort, Francesca Ghermandi, Will McPhail, Lorenzo Mattotti, Rita Petruccioli– Dal 12 al 14 maggioal Mattatoio ditorna ARF!, la festa di chi ama, legge, scrive, disegna e respira fumetti. Tre giorni di Storie, Segni & Disegni, un’immersione totale nelal centro di Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale. Dall’ARFist Alley per incontrare decine di stelle delinternazionale (Pepe Larraz, Otto Schmidt, il Collettivo Moleste, Werther Dell’Edera, Rita Petruccioli, solo per citarne alcune), alla Job ARF!, luogo d’incontro tra case editrici e aspiranti professionisti; dall’ARF! Kids, un’area per laboratori creativi di ...