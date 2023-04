Ferrari | grande sorpresa | l’annuncio lascia tutti senza parole

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Interviene anche Carlos Sainz, le rivelazioni riguardo lo sviluppo della macchina hanno sconvolto i fan, che sta succedendo? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In vista del prossimo appuntamento che avrà luogo in Azerbaijan, sulla famosa pista di Baku, i fans si aspettano molto per quanto riguarda lo sviluppo delle due monoposto di. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.