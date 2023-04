(Di sabato 22 aprile 2023) A pochi giorni dalla fine della pausa primaverile della Formula 1, lasi prepara al GP dell'Azerbaijan. Se ale Rosse non hanno mai vinto, potrebbero vedersela con una rivale che ha rivoluzionato tutto per puntare al top, la

Dopo una pausa in cui le Scuderie chiamate a dare un senso alla propria stagione (Mercedes e, su tutte) hanno lavorato alacremente sugli sviluppi per battagliare quanto meno con la ...di, ...... dove lanon marcò neanche un punto in 3 GP. Vasseur, discutendo degli aggiornamenti sulla SF - 23, ha sottolineato che questi non riguarderanno piste comee Monaco ma tracciati come ......di aggiornamenti aerodinamici da portare in pista nell'arco delle prossime due tappe mondiali (... Arrivano 2 ingegneri Red Bull Sinora le mosse nell'organigrammasi erano limitate allo ...

Ferrari, a Baku il duello sarà con la Mercedes ilGiornale.it

A pochi giorni dalla fine della pausa primaverile della Formula 1, la Ferrari si prepara al GP dell'Azerbaijan. Se a Baku le Rosse non hanno mai vinto, potrebbero vedersela con una rivale che ha rivol ...Vasseur esclude il cambiamento del concetto di auto Ferrari poiché afferma che: "Ci sono un sacco di margini di miglioramento" ...